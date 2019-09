Friet (of patat) bestaat 150 jaar

Je kunt ze eten met mayo, met pindasaus of speciaal met curry en uitjes. We hebben het over patat! Of frietjes natuurlijk. Ze zijn vandaag jarig en bestaan 150 jaar.

In Frankrijk en België aten ze al langer patat dan hier. Maar in Nederland waren ze 150 jaar geleden helemaal nieuw.

18 kilo

Met z'n allen eten we flink wat patat. Gemiddeld eet een Nederlander ongeveer 18 kilo per jaar.

Stelling

Heb nou het liefst friet, of toch liever een bitterbal of kaassoufflé? Laat het ons weten in de reacties. En vertel dan ook gelijk of je friet of patat zegt!