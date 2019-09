Drie Nederlandse motocrossers hebben een belangrijke wedstrijd gewonnen: de Motocross of Nations. Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen wonnen van alle andere landen.

Het grote toernooi werd voor de 73ste keer gehouden. Dit is de eerste keer dat Nederland wint. De wedstrijd was dit jaar in Assen.

Koning

Ook koning Willem-Alexander was erbij. Hij mocht even op zo'n motor en vond het zo te zien heel erg leuk.