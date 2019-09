Speciale route voor vissen geopend in rivier

In het Gelderse Doesburg is een speciale tunnel voor vissen geopend. Door deze vis-passage kunnen de dieren makkelijker naar Duitsland zwemmen. En van Duitsland naar Nederland, natuurlijk.

Muren onder water

De passage is gemaakt in de rivier de Oude IJssel. Eerst konden alle vissen niet door de hele rivier zwemmen. Onderweg zijn er namelijk muren onder water, van stuwen of gemalen.

Die zitten erin om de hoogte van het water te regelen. Er is namelijk veel hoogteverschil in de rivier.

Eitjes leggen

De vissen kunnen nu door de tunnel verder de rivier afzwemmen richting Duitsland. Daar kunnen ze eitjes leggen. Dit moet ervoor zorgen dat er weer meer vissen komen.