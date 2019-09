Slimme camera ziet mensen die appen achter het stuur

Hoe werkt het?

De camera's maken opnames van voorbij rijdende auto's. Ze kunnen automatisch zien of iemand achter het stuur een telefoon vastheeft. Als de camera zo iemand ziet, wordt er een foto doorgestuurd naar de politie. Die controleert of er geen foutje is gemaakt. Had de camera het goed? Dan krijgt de overtreder een bekeuring van 230 euro.