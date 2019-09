Stoptober: ouders proberen te stoppen met roken

Marilotte is daar blij mee, want ze vindt het gepaf van haar vader erg vervelend.

Ook veel ouders doen mee. Zo wil de vader van Marilotte van 11 in oktober stoppen met zijn sigaretten.

Tienduizenden rokers proberen komende maand te stoppen. Ze doen mee aan Stoptober, een actie om in oktober met z'n allen een einde te maken aan hun slechte gewoonte.

Ook heeft ze last van de stank en maakt ze zich zorgen over de gezondheid van haar vader. Roken is namelijk heel ongezond.

Al gestopt

Andere ouders zijn al eerder gestopt. De moeder van Rosalie uit Barneveld hield vorig jaar in oktober op met roken. Zij voelt zich nu veel frisser. En ook Rosalie is er blij mee.