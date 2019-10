Honderden boeren met trekkers naar Den Haag voor protest

Honderden boeren zijn vanuit heel Nederland met hun trekkers op weg naar Den Haag. Daar gaan ze een grote protest-actie houden.

De boeren zijn boos, omdat ze vinden dat ze vaak negatief in het nieuws zijn. Ook vinden ze dat de politiek het hun heel moeilijk maakt.

Stikstof

Zo is er de laatste tijd veel te doen over stikstof. Boeren zouden het te veel uitstoten, wat niet goed is voor de natuur. Volgens sommige politici moeten er daarom veel boerderijen met kippen en varkens weg.

De boeren vinden dat onzin. Ze zeggen dat ze zich al aan heel veel regels houden en goed voor hun dieren zorgen. Ook willen ze graag meer respect voor al het voedsel dat ze maken.

Files

Op veel plekken in het land veroorzaken de trekkers lange files. Onder meer vanuit Friesland, Drenthe en Noord-Brabant rijden tractoren over de snelwegen. Volgens de organisatie zijn het er meer dan 2.000. Zo ziet dat eruit: