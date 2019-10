De Kinderboekenweek is begonnen! (maar zonder kinderen)

In Amsterdam is gisteren officieel de Kinderboekenweek geopend. Dat gebeurt ieder jaar met een groot feest: het Kinderboekengala.

Op dat gala wordt altijd de Gouden Griffel uitgereikt. Dat is de prijs voor het beste kinderboek van dit jaar.

Prijswinnaars

Die prijs ging dit jaar naar het boek Zeb van schrijver Gideon Samson. Het boek gaat over de klas van juf Cato, waar één van de leerlingen een zebra is. De prijs voor de mooiste tekeningen in een boek ging naar Yvonne Jagtenberg. Zij maakte tekeningen voor het boek Mijn Wonderlijke Oom.

Geen kinderen

Opvallend aan het gala was dat er dit jaar geen kinderen bij waren. In andere jaren mochten kinderen wel komen, maar dit jaar voor het eerst dus niet . We zijn benieuwd hoe jij daarover denkt!