Guus kan mensen veranderen in Justin Bieber

Twijfel jij ook weleens of een online video echt of nep is? Online staan er een heleboel die nep zijn. Iemand die zo'n video zelf kan maken, is Guus. Na school zit hij soms uren achter zijn computer om deepfake-video's te maken.

In een deepfake-video is het gezicht van iemand op een ander lichaam gezet. Vaak worden gezichten van beroemdheden gebruikt. Hierdoor kunnen mensen iets zeggen of doen, terwijl ze dat nooit in het echt hebben gezegd of gedaan.