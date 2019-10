Het Jeugdjournaal heeft een nieuwe online serie!

Een leuk nieuwtje over onszelf: vanaf vandaag hebben we een nieuwe online serie. Het heet Uitgezocht en elke aflevering komt op woensdagmiddag om 13:00 uur op de site en op YouTube.

In de serie Uitgezocht duiken we in elke aflevering helemaal in een onderwerp en geven we antwoord op jullie vragen bij het nieuws.

In de eerste aflevering laten we Justin Bieber Nederlands praten! Dat kan door een speciale computertechniek. Dat noem je 'deepfake'. Het is een nepvideo waar het gezicht van de zanger in is geplakt. De eerste aflevering van Uitgezocht staat hierboven. Hoe het kan dat Justin Bieber Nederlands praat Guus van 16 heeft het gezicht van Justin Bieber in onze video gemaakt. Hieronder legt hij uit hoe dat werkt:

