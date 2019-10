Gratis reizen voor kinderen in Amsterdam op woensdag en in het weekend

Over ruim een jaar mogen kinderen tot en met 11 jaar soms gratis reizen met het openbaar vervoer in Amsterdam. Dat heeft het bestuur van de stad besloten.

Het gratis reizen gaat in 2021 van start. Het geldt alleen op woensdagmiddagen en in weekenden, als de meeste kinderen vrij zijn van school.

Minder auto's

Het bestuur van de stad heeft dit bedacht om in de toekomst minder auto's in de stad hebben. Ze vinden het belangrijk dat de stad voor iedereen bereikbaar blijft.

Met de nieuwe regel hoeven ouders hun kinderen minder vaak ergens heen te brengen, is de gedachte. Verder hoopt de gemeente dat kinderen op de andere dagen vooral lopend of fietsend reizen.

Schonere lucht

Een ander voordeel van minder auto's, is dat ook luchtvervuiling minder wordt. Dat zorgt voor een schonere lucht in de stad en dat is goed voor de gezondheid.