Nieuwe campagne om verkeersdoden tegen te gaan

Doe het even wat rustiger aan in het verkeer. Dat is de boodschap van een nieuwe campagne van Veilig Verkeer Nederland. Ze willen dat er minder verkeersdoden vallen.

In filmpjes wordt mensen duidelijk gemaakt dat ze goed moeten opletten als ze de weg op gaan.

Verkeersdoden

Vorig jaar kwamen 678 mensen om in verkeer. Dat is iets meer dan in 2017. Toen kwamen 613 mensen om. Ook raakten er 22.000mensen ernstig gewond.

Veilig Verkeer Nederland hoopt dat mensen door de campagne beter gaan letten op hun omgeving.