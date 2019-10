Nederlanders gooien minder voedsel weg

Nederlanders zijn de afgelopen jaren minder voedsel gaan verspillen. Gemiddeld gooien mensen per jaar ongeveer 34 kilo afval weg. Dat is bijna 7 kilo minder dan drie jaar geleden.

Drinken

Ook is er minder drinken weggespoeld via de gootsteen en het toilet. In 2016 werd nog 57 liter weggegooid, nu nog maar 45 liter per persoon.