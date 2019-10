Er zijn steeds minder Chinese restaurants

Mensen kiezen nu vaker voor ander buitenlands eten, zoals Koreaans, Vietnamees of Thais. Ook letten mensen nu beter op hun gezondheid. Omdat Chinees eten vaak best vet en ongezond is, kopen ze het dus minder.

Wist je dat?

Het eten dat in veel Chinese restaurants in Nederland wordt verkocht is heel anders dan het traditionele eten in China. In het land heb je veel gebieden met allemaal hun eigen gerechten.