Deze parkeerplaats ligt vol poep en plas

Een parkeerplaats in Zeeland is veranderd in een groot openbaar toilet. Overal poepen en plassen mensen op de grond. Er staat wel een toiletgebouwtje, maar dat is sinds kort gesloten.

Overal wc-papier

Het toiletgebouwtje moest dicht omdat het heel vies was en de wc's niet goed werkten. Het stonk en er zat poep op de muren. Maar nu de wc dicht is, poepen en plassen mensen in het gras ernaast. Ook laten ze het wc-papier overal slingeren.

Er wordt veel geklaagd over de vieze parkeerplaats. Toch wil de organisatie die erover gaat het gebouwtje niet meer openen. Dat zeggen ze tegen Omroep Zeeland. Volgens de organisatie moeten mensen naar de wc bij een tankstation in de buurt.