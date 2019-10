Minder geld opgehaald met kinderpostzegels dan vorig jaar

Kinderen hebben in totaal meer dan 8,2 miljoen euro opgehaald met het verkopen van kinderpostzegels. Dat maakte YouTuber Dylan Haegens bekend op basisschool De Twiske in Amsterdam.

Miljoen minder

Net als vorig jaar deden zo'n 160.000 kinderen mee aan de actie. Zij verkochten kinderpostzegels voor het goede doel.

Er is dit jaar minder geld opgehaald dan vorig jaar. Toen was de opbrengst ruim een miljoen euro hoger, namelijk 9,4 miljoen euro. Volgens de organisatie komt dat omdat het slecht weer was afgelopen week.

De opbrengst van dit jaar wordt gebruikt om kinderen te helpen die in de daklozenopvang zitten. Verslaggever Youssef was bij het begin van de actie: