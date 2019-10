Limburg probeert wasberen te vangen met sardientjes

Sardientjes moeten daarbij helpen. Deze vissen worden in kooien gelegd. Ze ruiken heel sterk en wasberen komen daarop af. Ook liggen er gedroogde abrikozen in de kooien.

Eerst was het plan om de wasberen dood te maken. Veel mensen waren daar boos over. Zij zamelden duizenden handtekeningen in. Hierdoor besloot de provincie de dieren te vangen in plaats van te doden. De gevangen wasberen worden naar opvangplekken gebracht, zoals dierentuinen.