Jumbo roept kip, ham en bacon terug door bacterie

Supermarkt Jumbo heeft 135 soorten vleesbeleg uit de winkel gehaald omdat er mogelijk een bacterie in zit. Mensen die de vleeswaren al gekocht hebben worden gevraagd het terug te brengen naar de winkel. Zij krijgen hun geld terug.

Welk vlees?

Op de website van de supermarkt staat een lijst met al het vlees waar de bacterie mogelijk in zit. Op de lijst staat onder andere kipfilet, achterham en bacon. Volgens Jumbo is al het vlees dat nu in de supermarkt ligt wel in orde.

Ziek

Het gaat om de 'listeriabacterie'. Daar kun je ziek van worden, maar die kans is erg klein. Vooral voor zwangere vrouwen kan de bacterie gevaarlijk zijn.