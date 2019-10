Heb jij je kat, konijn, hond, hamster of ander huisdier al verwend? Vandaag mag je dat zeker doen, want het is Dierendag!

Geen vlees

Op die dag is er extra aandacht voor dieren. Veel mensen gaan iets leuks doen met hun huisdier of geven ze iets lekkers. Ook wordt er aandacht gevraagd voor dieren waarmee het niet goed gaat. Zo roepen sommige mensen op om op Dierendag geen vlees te eten.

Foto's

We kregen veel foto's toegestuurd van jullie huisdieren, zoals van Marilou met haar konijn en Olivia met haar kip. Hieronder kun je er een aantal bekijken: