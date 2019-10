Oproep: Wat wil jij weten van 'Sweet but Psycho'-zangeres Ava Max?

De Amerikaanse zangeres Ava Max is superpopulair. Haar nummers zijn miljoenen keren beluisterd, zoals de hits Sweet but Psycho en Torn.

Een deel van de familie van Ava komt uit Albanië. In dat land is ze daarom erg populair. Ook in Nederland heeft ze veel fans. Binnenkort gaan we haar interviewen en jij kunt je vraag aan haar stellen.