Kinderartsen willen te dikke kinderen beter gaan helpen

Volgens artsen is het belangrijk om zulke ziektes snel te ontdekken. Als je nog kind bent, is het makkelijker om er iets aan te doen. Artsen willen daarom dat alle kinderen die te dik zijn een gezondheidscheck krijgen.

Als je obesitas hebt, blijft er te veel vet in je lichaam zitten. Je bent dan sneller buiten adem, bijvoorbeeld al je sport. Maar je kan er ook ziek van worden. Door het vet kunnen belangrijke organen zoals je nieren, lever of hart slechter werken.

1 op de 7 kinderen in Nederland heeft obesitas. Dat is ernstig overgewicht.

Het probleem met ziektes bij overgewicht is, dat mensen soms pas laat doorhebben wat er aan de hand is. En hoe langer het duurt voor het wordt ontdekt, hoe erger de ziekte kan worden.

Gezondheidscheck

Met een gezondheidscheck voor alle kinderen vanaf 10 jaar die te dik zijn, denken de kinderartsen de ziektes op tijd te kunnen opsporen. Bij zo'n check kijkt een huisarts of kinderarts of er iets moet gebeuren.

Met dat advies en goede hulp kan zo voorkomen worden dat kinderen later niet ziek zullen worden door overgewicht.

Dikke Vrienden Club

Op een paar plekken in Nederland krijgen kinderen met overgewicht al veel hulp. In het Maasstad Ziekenhuis hebben ze bijvoorbeeld de Dikke Vrienden Club opgericht. Je ziet er meer over in de video hierboven.