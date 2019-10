Speciale bossen en minder hard rijden om stikstof tegen te gaan

De regering heeft laten weten welke plannen ze hebben om de uitstoot van stikstof tegen te gaan. Dat is nodig, omdat stikstof erg slecht is voor het milieu.

Stikstof zit in uitlaatgassen van bijvoorbeeld auto's, vrachtschepen en fabrieken. Ook zit het in mest van dieren. De stof is slecht voor het milieu. Door te veel stikstof kunnen dieren en planten minder goed groeien of zelfs verdwijnen.