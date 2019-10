Suzan en Freek over hun liedjes: 'Wij zouden nooit meedoen aan een talentenjacht'

Suzan en Freek ken je vast wel van hun nummers Als het avond is en Blauwe dag. En nu hebben ze ook net hun eerste album uitgebracht. Sommige artiesten worden bekend door een televisieprogramma, maar Suzan en Freek begonnen op YouTube. Hoe dat precies ging vertellen ze aan Bart in de video hierboven.

suzanenfreek

Toen we het liedje ‘Gedeeld Door Ons’ schreven wisten we direct: zó willen we ons album noemen. Heel bijzonder dat we dit avontuur samen mogen delen, en nóg leuker dat we alles nu eindelijk ook met JULLIE kunnen delen. 🤲🏻😚