Boeren willen nog een keer protesteren

Op woensdag 16 oktober komt er een nieuwe protestactie van boeren. Dat zegt een actiegroep die opkomt voor wat boeren willen. De organisatie denkt dat het nog drukker wordt dan bij het protest vorige week.

Het is nog onduidelijk waar de protestactie precies gaat zijn, maar volgens de organisatie is het in ieder geval in de Randstad. Het vorige protest was in Den Haag.

Waarom protest?

Veel boeren zijn boos, omdat ze vinden dat ze vaak negatief in het nieuws zijn. Ze vinden dat de regering te veel regels maakt waar boeren zich aan moeten houden. Ook is er veel discussie over stikstof.