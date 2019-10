Nederland gaat 14.000 goudstaven verhuizen

Al dit goud ligt in een groot kantoor van De Nederlandsche Bank. Omdat ze het kantoor gaan verbouwen, moet het goud ergens anders heen. En dat is een hele operatie, want die staven wegen tienduizenden kilo's bij elkaar.

De goudstaven wegen zo'n 12,5 kilo per stuk. Samen zijn ze 6,4 miljard euro waard. Dat is 6.400.000.000!

Geheim

Over de datum en tijd van de verhuizing wil de bank weinig zeggen. Dat is voor de veiligheid. Wel is duidelijk dat het ergens in 2020 gaat gebeuren.