Steeds meer jongeren zijn verslaafd aan gamen

Verslavings-experts maken zich zorgen over jongeren die gameverslaafd zijn. Die verslaving komt steeds vaker voor. In 2015 meldden 250 jongeren zich met die verslaving, nu worden bijna 500 gameverslaafden behandeld.

Verslavende elementen

De directeur van een afkick-kliniek vindt zelfs dat games die verslavend zijn, verboden moeten worden voor jongeren. Hij zegt dat dit soort games te veel lijken op gokken.

Dat zou komen doordat je in sommige games extra levens, skills of andere dingen kan krijgen door speciale kisten of pakketten te kopen. Wat er in zo'n loot box zit ontdek je pas als je de kist openmaakt. Maar dan heb je al betaald. Het is dus een gok wat je koopt.

En dat is niet goed, zeggen deskundigen. Ze vinden dat games minder verslavend moeten worden gemaakt.