Laatste dag voor leider van de Partij voor de Dieren

Marianne Thieme stopt als politicus voor de Partij voor de Dieren. Waarom precies heeft ze niet gezegd, maar vandaag was echt haar laatste werkdag in de Tweede Kamer.

Grap

17 jaar geleden heeft Marianne Thieme de Partij voor de Dieren opgericht. Dat is een politieke partij die opkomt voor dieren en meer aandacht wil voor de natuur en het klimaat.

In het begin dachten veel mensen dat het een grap was, maar het werd best een grote partij. Op dit moment zitten er vijf mensen voor de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer.

Nieuwe leider

De Partij voor de Dieren blijft gewoon bestaan en krijgt een nieuwe leider. Wat Marianne Thieme precies gaat doen is nog niet bekend, alleen dat ze dierenpartijen in andere landen wil helpen.