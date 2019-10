Drugsbendes laten kinderen klusjes opknappen

Het gaat de laatste tijd veel in het nieuws over criminelen die drugs maken en verhandelen. Ze veroorzaken veel ellende en de politie heeft moeite om ze aan te pakken.

Leiders van criminele bendes halen veel geld binnen met drugs en op sommige plekken trekt dat weer nieuwe jonge boeven aan. In Amsterdam zien ze zelfs kinderen die klusjes doen voor bendes, zoals op de uitkijk staan voor de politie. Ze worden soms al op school overgehaald om criminelen te helpen.

Rappers Shock Elias en Jay-Way willen dat het verandert. Zij gaan langs bij kinderen in de Amsterdamse wijk Zuidoost, waar veel criminaliteit is. In een speciale groep praten kinderen over wat ze meemaken in hun buurt.