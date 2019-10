Drie vragen over de Gouden Televizier-Ring

Vanavond wordt de Gouden Televizier-ring uitgereikt. Dat is de belangrijkste prijs voor televisieprogramma's in Nederland.

Het gebeurt allemaal tijdens een feestelijk gala in Amsterdam. Er is ook een prijs voor kinderprogramma's: de Gouden Televizier-ster Jeugd. In onze drie vragen zie je meer over de prijzen.

Series op YouTube

Dit jaar is er voor het eerst ook een prijs voor online series. BOOS van presentator Tim Hofman, Jachtseizoen van StukTV en Shitty Diary van Nienke Plas zijn genomineerd.

Wat vind jij: zijn zulke online series leuker dan televisieprogramma's? Reageer op onze stelling!