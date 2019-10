Wie is de echte Lil' Kleine?

Zie jij wie de echte is? Op de volgende foto is het waarschijnlijk makkelijker te zien:

Rapper Lil' Kleine heeft een eigen wassen beeld in Madame Tussauds. Dat is een museum in Amsterdam waar allemaal beelden te zien zijn van beroemde mensen.

In april was hij nog in Londen om voor het beeld te poseren. Toen werd hij helemaal opgemeten en werd er bepaald welke kleding het beeld zou krijgen. Dat is een zwarte skinny jeans en een grijze trui met capuchon geworden. Hieronder zie je de foto's die hij toen deelde.