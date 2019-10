Huseyin schrijft brief om niet meer eenzaam te zijn

Huseyin van 11 heeft een oogafwijking en klompvoeten. Hij kan moeilijk vrienden maken in de wijk, omdat kinderen hem aanstaren en vervelende dingen zeggen. Huseyin is niet de enige. Meer dan de helft van de mensen met een beperking voelt zich eenzaam.

De meeste kinderen met een beperking zitten op een speciale school die vaak ver van huis is. Daardoor hebben ze geen vriendjes in hun eigen buurt. Huseyin hoopt dat dit verandert en heeft daarom een brief geschreven aan kinderen op de school in zijn buurt.