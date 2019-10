We gebruiken ieder jaar 26 miljard plastic verpakkingen voor eten

Nederlanders gebruiken jaarlijks 26 miljard plastic voedselverpakkingen. Per Nederlander komt dat neer op meer dan 1500 stuks plastic, omgerekend 4 per dag. En het wordt alleen maar meer. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek.

Zakjes, doosjes en folie

Er zit in de supermarkt heel veel verpakt in plastic. Denk maar aan vlees, kaas, zuivel, smeersels, frisdranken, groenten, fruit, aardappelen, snoep, koekjes, chips en nog veel meer. Het zit bijna allemaal in plastic zakjes, doosjes en folie.

Schoon en houdbaar

Plastic is het meest gebruikte verpakkingsmateriaal. Het is licht, buigzaam en goedkoop. Het zorgt ervoor dat eten en drinken langer houdbaar is. Ook houdt het voedsel schoon en is het eten zo makkelijk te vervoeren.

Probleem voor het milieu

Tegelijkertijd is al dat plastic een enorm probleem voor het milieu. Plastic vergaat niet en komt vaak terecht in de natuur of in zee. Al dat plastic zorgt voor gigantisch veel zwerf-afval over de hele wereld.

Oplossingen

Volgens de onderzoekers kunnen supermarkten verschillende dingen doen om minder plastic te gebruiken. Zo kunnen ze dunnere verpakkingen gebruiken, andere manieren van verpakken bedenken en meer plastic opnieuw gebruiken.