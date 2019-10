Meer zware ongelukken met fietsers

Het aantal fietsers dat na een ongeluk naar het ziekenhuis moet, is enorm gestegen. Bijna 47.000 fietsers moesten vorig jaar met grote verwondingen naar de spoedeisende hulp.

Veel jongeren

Vaak gaat het om jongeren of juist om ouderen. Bij jongeren gebeuren ongelukken vaak doordat ze grotere risico's nemen dan andere fietsers in het verkeer. Ook zijn ze tijdens het fietsen vaak bezig met afleidende dingen, zoals kletsen of muziek luisteren.

Ook ouderen krijgen vaak ongelukken, vooral met een elektrische fiets. Op zo'n fiets gaan ze meestal een stuk harder en dat is niet altijd veilig.

Slechte weg of gladheid

Ongelukken kunnen ook een andere reden hebben. Bij 1 op de 3 ongelukken komt het door een slechte weg of door gladheid.