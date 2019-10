The Passion is volgend jaar in Roermond

De show The Passion is volgend jaar in de stad Roermond in Limburg. Ieder jaar kijken miljoenen mensen naar het grote evenement over de laatste dagen van het leven van Jezus.

Het thema van dit jaar is 'vrijheid'. Daar is voor gekozen omdat dit jaar ook de bevrijding van Nederland wordt herdacht. 75 jaar geleden werd Nederland bevrijd van de Duitsers en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog.

The Passion is een soort musical waarin bekende Nederlanders het verhaal van Jezus op een moderne manier vertellen. Het is altijd op de donderdag voor Pasen. Dit jaar was The Passion in Dordrecht.