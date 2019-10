Nederland wint in extra tijd van Noord-Ierland

De Nederlandse voetbalmannen hebben een belangrijke wedstrijd gewonnen in de kwalificatie voor het Europees Kampioenschap. Het elftal won thuis met 3-1 van Noord-Ierland. Hierboven zie je de samenvatting.

Nauwelijks kansen

Makkelijk ging het niet in stadion De Kuip in Rotterdam. In de eerste helft lukte het Nederland nauwelijks om kansen te krijgen. De Noord-Ieren verdedigden sterk.

In de tweede helft werd Nederland steeds ietsje beter. Maar juist toen maakte Noord-Ierland een goal. In de 75e minuut kopte Josh Magennis de bal langs keeper Jasper Cillessen.

Nederland vecht terug

Lang konden de Noord-Ieren niet genieten van de voorsprong. Vijf minuten later stond het alweer 1-1. Memphis Depay scoorde voor Oranje na een goede voorzet van invaller Donyell Malen.

De wedstrijd leek daarna te eindigen in een gelijkspel, maar in de blessuretijd kwam het toch nog helemaal goed. Luuk de Jong maakte de 2-1 en daarna scoorde Depay nog een keer.

Van Dijk

Hier zie de reacties van aanvoerder Virgil van Dijk, Memphis Depay en coach Ronald Koeman na de wedstrijd tegen Noord-Ierland: