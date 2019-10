Het is Coming Out Day

Het is voor veel homo's en lesbiennes nog altijd moeilijk om te vertellen dat ze op jongens óf meisjes vallen. Daarom is het morgen Coming Out Day, oftewel 'Kom-uit-de-kast-dag'. In de video hierboven beantwoorden we er drie vragen over. Op Coming Out Day is er extra aandacht voor mensen die uit de kast willen komen. Dat betekent dat ze voor het eerst vertellen dat ze homoseksueel zijn. Regenboogvlag Op veel scholen kan je de regenboogvlag vlag zien hangen. Daarmee willen scholieren laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn.

De dag draait vooral om LHBT'ers. De L staat voor Lesbisch: meisjes die op meisjes vallen. De H is van Homoseksueel: jongens die op jongens vallen. De B is voor bi-seksuelen: als je op jongens én meisjes valt. En de T staat voor Transgenders. Dan ben je in een lichaam geboren waar je je niet prettig bij voelt, dus bijvoorbeeld een meisje in een jongenslichaam of andersom.

Volgens veel homo's en lesbiennes is deze dag heel belangrijk. Ze zijn blij dat er aandacht voor is, want ze worden nog steeds gediscrimineerd. Veel jongeren die LHBT zijn vinden het daarom lastig om erover te praten. Sommigen worden gepest of uitgescholden en voelen zich niet veilig op school. Sowieso vinden veel mensen het lastig om te praten over de liefde. Vind jij het moeilijk om te zeggen met wie je verkering wil? Reageer op onze stelling: