Bij het dorp Zwaag in Noord-Holland is vanochtend vroeg een bus in het water beland. Het gaat om een lijnbus van vervoersbedrijf Connexxion.

Volgens de politie zaten er geen passagiers in de bus en gaat het goed met de chauffeur. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken.

Het is nog niet duidelijk waardoor de bus in het water is gekomen. Dat wordt nog onderzocht. Wel is duidelijk dat het in een bocht is gebeurd.