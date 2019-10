Leerlingen school Almere bedreigd rond Coming Out Day

Een groepje leerlingen in Almere heeft andere leerlingen van hun school bedreigd. Ze zijn boos dat hun school, het Trinitas Gymnasium, meedoet met Coming Out Day. Op die dag is er extra aandacht voor homo's en lesbiennes.

Volgens een van de leiders van de school hadden sommige leerlingen een paar dagen geleden anti-homo-teksten op social media gezet. Wat er precies in de berichten stond, is niet bekendgemaakt. Omdat de school het veel te ver vond gaan, hebben ze de politie ingeschakeld.

Geschorst

Volgens omroep Flevoland zijn zes leerlingen geschorst. Zij mogen een paar dagen niet op school komen. Ook hebben agenten een stevig gesprek gevoerd met vijf kinderen en hun ouders.

Het vieren van Coming Out Day ging vandaag gewoon door. Zo werd er bijvoorbeeld een regenboogvlag gehesen. Voor de zekerheid waren daar wel politieagenten bij.