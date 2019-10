Oproep: Wat wil jij weten van rapper Leafs?

- Maak een filmpje en stel jezelf voor. - Stuur de video via een DM op Instagram of mail het filmpje naar jeugdjournaal@nos.nl. Stuur hem voor woensdag 16 oktober.

Leafs is 18 jaar en maakt sinds zijn 15e muziek. Hij rapt niet alleen, maar is ook acteur. Zo speelt hij in de online serie Vakkenvullers. Voor zijn muzieklabel Noahs Ark maakt hij een serie over Japan. In dat land heeft hij zijn nieuwe solo-album opgenomen.

Vorig jaar kwam de rapper in het nieuws met een lieve actie. Hij nodigde zijn juf uit voor het festival Lowlands en zij mocht ook even mee het podium op: