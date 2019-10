Yildirim vertelde zijn klas dat hij op jongens valt: 'ik ben nu meer mezelf'

Nu wil Yildirim een voorbeeld zijn voor andere jongeren. Vandaag is daar het perfecte moment voor: het is namelijk Coming Out Day: oftewel, 'Kom-uit-de-kast-dag'.

Op Coming Out Day, oftewel 'Kom-uit-de-kast-dag', kunnen homo's en lesbiennes vertellen dat ze op jongens of op meisjes vallen. Dat kan natuurlijk ook op andere dagen, maar op deze dag is er extra aandacht voor.

Volgens veel homo's en lesbiennes is deze dag heel belangrijk, omdat het moeilijk is om erover te vertellen en omdat homo's en lesbiennes soms gediscrimineerd of gepest worden.