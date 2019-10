Politieke partijen willen autoloze zondag

Als het aan de politieke partijen ChristenUnie en GroenLinks ligt, moet je één keer per jaar kunnen spelen op de snelweg. De partijen willen een autoloze zondag in Nederland.

In sommige Europese steden is het al een paar keer georganiseerd, maar Nederland deed nog niet mee. De dag wordt georganiseerd om aandacht te vragen voor het klimaat, maar het is volgens de bedenkers vooral ook heel leuk.