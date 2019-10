Martin Garrix beantwoordt vragen van kinderen

Verslaggever Bart ging met jullie vragen langs bij de nummer 1 dj van de wereld: Martin Garrix. Hoe is hij begonnen? Was hij vroeger braaf op school? Hij is het om voor kinderen te draaien? Moet hij nog werken? En heeft hij nog tips voor kinderen die dj willen worden?

Hij vertelde ook aan Bart dat het echt tijd wordt voor een grote Nederlandse vrouwelijke dj.