1 op de 4 kinderen krijgt bijles

Een kwart van de kinderen op de basisschool krijgt bijles. Dat blijkt uit een groot onderzoek. Bij kinderen op de middelbare school is het zelfs 1 op 3.

Joris ging naar een bijles-school in Amstelveen waar kinderen in het weekend extra rekenles krijgen. En ze moeten ook iedere dag een uur huiswerk maken. Je ziet het in de video hierboven.

Te druk?

Je zou misschien denken dat de minister van Onderwijs enthousiast is over het idee dat kinderen extra onderwijs krijgen, maar dat is niet zo. Hij is vooral bezorgd dat kinderen het te druk krijgen.

Ook onderwijs-deskundigen zijn niet alleen positief. Voor sommige lessen betalen ouders 100 euro per week en dat is voor veel ouders te duur.