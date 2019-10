Kweker Bart Jan heeft de zwaarste pompoen van Nederland laten groeien. Hij weegt wel 669 kilo.

De kweker is al 12 jaar bezig met pompoenen en dit jaar was volgens hem echt een goed jaar. Een pompoen groeit zo'n honderd dagen en in de laatste dagen groeit hij wel 20 kilo per dag.

669 kilo is natuurlijk hartstikke zwaar, maar in sommige landen groeien ze nog veel grotere pompoenen. In Amerika groeien pompoenen van meer dan duizend kilo.