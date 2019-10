Boeren hebben succes bij protest in 8 provincies

In al 4 provincies heeft het protest succes. In Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland komen er toch geen strengere regels voor boeren.

Honderden boeren voeren in 8 provincies actie tegen regels over stikstof. Ze willen niet aan strengere regels moeten voldoen.

Stikstof zit in uitlaatgassen van bijvoorbeeld auto's, vrachtschepen en fabrieken. Ook zit het in mest van dieren. De stof is slecht voor het milieu. Door te veel stikstof kunnen planten en bomen minder goed groeien of zelfs verdwijnen.