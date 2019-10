'Er is te weinig aandacht voor seksueel misbruik bij jongens'

Mark is zo'n jongen. Toen hij 12 was, is hij door een oudere man misbruikt. Hij had nooit gedacht dat hem zoiets zou overkomen. Verslaggever Bart sprak met hem. Mark wil graag anoniem blijven. Daarom is hij niet herkenbaar gefilmd en is zijn stem vervormd.

Volgens deskundigen is praten zowel voor jongens als meisjes heel belangrijk. Zit jij ergens mee - voor jezelf of voor iemand anders - of wil je er gewoon iets over kwijt? Via de site www.fier.nl/chat kun je van 19.00 tot 06.00 anoniem praten over je problemen. Met de kindertelefoon bellen kan natuurlijk ook. Zij zijn te bereiken op het telefoonnummer: 0800 - 0432 of via kindertelefoon.nl.