Amerikaanse leger oefent met tanks en helikopters in Nederland

Een deel van het leger van de Verenigde Staten is in Nederland. Zo'n 3.500 militairen zijn hier met grote schepen gekomen. Dat gebeurt onder andere in de havens van Rotterdam en Vlissingen.

85 tanks

De soldaten hebben 85 tanks en 80 helikopters mee. Ze gaan de komende dagen over de weg, per trein en met boten verder naar Duitsland. Daar gaan ze negen maanden lang oefenen.

Het Nederlandse leger helpt de Amerikanen om alles op de goede plek te krijgen. Ook zorgt Nederland voor brandstof voor de reis.

De verplaatsing duurt bijna een maand. Het vervoer gaat vooral in de nacht om problemen voor het verkeer te voorkomen.