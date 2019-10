Kinderen geven elkaar les (omdat de juf op cursus gaat)

Geen les van je juf of meester, maar van je klasgenoten. Op basisschool de Globetrotter in Rotterdam geven deze week kinderen uit groep 7 zelf les aan hun klas. Dat komt omdat hun juf een cursus heeft en er drie dagen niet kan zijn.

Tekort

Het lukte de school niet om een invaller te vinden. Door het tekort aan leraren zijn veel invallers al ergens aan het werk. Daarom zocht de school naar een andere oplossing.

Ze konden kiezen om de kinderen te verdelen over andere klassen of om ze les te geven van de directeur. Maar het leek de school beter als de kinderen elkaar les zouden geven. Ze doen het niet helemaal alleen, ze krijgen hulp van de juf van de andere groep 7 in de school.

