Plan: Prinsjesdag niet in Den Haag, maar in andere steden

Prinsjesdag ziet er ieder jaar bijna hetzelfde uit: koning Willem-Alexander rijdt in de Glazen Koets door Den Haag en leest in de Ridderzaal de troonrede voor. Maar over twee jaar gaat de traditie veranderen. De Ridderzaal en andere gebouwen in Den Haag worden dan namelijk verbouwd.

De verbouwing gaat waarschijnlijk vier jaar duren. Daarom moet voor Prinsjesdag een andere locatie gezocht. De politieke partij de ChristenUnie heeft daarvoor een plan bedacht. Zij willen dat Prinsjesdag ieder jaar in een andere stad wordt gehouden.