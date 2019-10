Vader en kinderen gevonden die jaren in kelder woonden

In de Drentse plaats Ruinerwold is een gezin gevonden dat al jaren in een kelder van een boerderij woonde. Het gaat om een vader en zijn zes volwassen kinderen.

Het gezin werd gevonden na een tip van een café-baas. De oudste zoon kwam daar iets drinken en maakte een vreemde indruk. Hij was verward en vertelde dat hij hulp nodig had en al negen jaar niet buiten was geweest.