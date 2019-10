Koen wil meer aandacht voor blindenstok

Het is vandaag de dag van de witte stok. Over de hele wereld wordt aandacht gevraagd voor slechtzienden en blinden in het verkeer. Zij gebruiken een blindenstok.

Koen van 9 is ook slechtziend. Hij ziet heel weinig en gebruikt daarom een blindenstok. Dat is vooral handig als hij buiten loopt en moet oversteken.

Gevaarlijk

Net als veel andere slechtzienden en blinden maakt hij vaak mee dat autobestuurders geen rekening met hem houden. Volgens Koen moet dat veranderen.